В столице Эфиопии — Аддис-Абебе — состоялось официальное открытие центра госуслуг MESOB, созданного на основе азербайджанской модели «ASAN xidmət». Центр был представлен в рамках визита председателя Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиева.

На начальном этапе в центре будут предоставляться более 120 услуг от около 20 государственных и частных структур. Здание состоит из восьми этажей и включает зоны самообслуживания, кол-центр, детскую комнату и другие удобства.

Эфиопская сторона выразила благодарность Азербайджану за поддержку и заявила о намерении открыть ещё несколько таких центров до конца года.

Проект реализуется на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в мае 2024 года.