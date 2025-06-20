В ходе переговоров в Стамбуле лидеры Турции и Армении Реджеп Тайип Эрдоган и Никол Пашинян обсудили контакты между Турцией и Арменией, а также вопросы мира и диалога на Южном Кавказе, сообщили в канцелярии турецкого президента.

По словам Эрдогана, официальная Анкара работает над обеспечением стабильности не только в регионе, но и во всём мире. Турецкий лидер также подчеркнул значимость достигнутых договоренностей по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией в нынешней ситуации.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит активно поддерживать инициативы, направленные на развитие региона на основе взаимовыгодного подхода.

Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений. Кроме того, Эрдоган и Пашинян обменялись мнениями по поводу военной напряженности между Израилем и Ираном.

Встреча руководителей двух стран тет-а-тет продлилась примерно час.