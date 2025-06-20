На судебном процессе в Баку суд выслушал мнение Б.Саакяна, Бако Саакян, который «президентствовал» в так называемом режиме, созданном на оккупированных ранее вооруженными силами Армении территориях Азербайджана, высказанное в 2015 году и опубликованное в армянской прессе. Согласно изученному документу, Б. Саакян заявляет: «Мы в конечном итоге стремимся к объединению с Арменией. Мы живем с этим большим желанием, но время еще не пришло».

Обвиняемый подтвердил, что использовал такие выражения в ответ на вопрос прокурора относительно расследуемого документа. Он сказал: «Я заявлял, что когда придет время и будут более благоприятные условия, мы реализуем и эту цель (имеется в виду идея объединения некогда оккупированных территорий Азербайджана с Арменией)».

Отвечая на вопросы об азербайджанцах, попавших в плен и удерживаемых в заложниках, Б. Саакян сказал, что в первые годы войны — до 1994 года часть этих людей удерживалась армянскими командирами. Он утверждал, что после формирования «институтов» в так называемом режиме количество случаев пыток и бесчеловечного обращения с пленными и заложниками сократилось, а затем и вовсе не наблюдалось.

Он заявил, что оружие для так называемого режима было предоставлено армянскими ВС и что в арсенале «армии» так называемого режима не было ракет «Искандер М», «Точка-У» и других подобных разрушительных вооружений. Обвиняемый признал, что одна из воинских частей ПВО, включая ракетный комплекс «С-300», была размещена в Шуше. Он сказал, что его согласие не требовалось для размещения этих ракет, его дали только «местные органы управления».

В своих показаниях Б. Саакян, отвечая на вопросы о событиях, имевших место в 2016 году, условно названных Апрельскими боями, пояснил, кто руководил в то время операциями. Выяснилось, что тогда операциями с армянской стороны руководили министр обороны Армении, генерал-полковник Сейран Оганян, начальник генштаба вооруженных сил Армении, генерал-полковник Юрий Хачатуров и генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, командующий крупнейшим вооруженным формированием вооруженных сил Армении — «армией» так называемого режима.

Сообщив, что одним из первых, кто связался с ним в момент инцидента, был министр обороны Армении Сейран Оганян, он добавил: «Я также получал оперативную информацию от их «армии обороны» (имеется в виду крупнейшее вооруженное формирование армянских вооруженных сил, т.е. «армия» так называемого режима — ред.). Я отметил несколько вопросов, которые тогда возникли. В то же время, я поднял вопрос об оказании неотложной медицинской помощи в связи с ситуацией на этой территории. Я сказал, что раненых много и нам нужны дополнительные медицинские машины. Он (Сейран Оганян — ред.) сказал мне по телефону, что премьер-министр Республики Армения свяжется с тобой в ближайшее время».

Обвиняемый сказал, что позже он говорил с премьер-министром Армении Овиком Абраамяном, а затем с другими должностными лицами, и добавил: «Позже я получил информацию от разных министров и уполномоченных лиц. Мы определили, какие предметы первой необходимости нам нужны. Как правило, они удовлетворяли мои просьбы».

Б. Саакян отметил, что он также говорил с начальником генштаба вооруженных сил Армении Юрием Хачатуровым во время Апрельских боев.

Обвиняемый сказал, что Армения и пресловутый режим провели совместные обсуждения относительно результатов Апрельских боев.