Заявление, сделанное вчера президентом России Владимиром Путиным на экономическом форуме в Петербурге, наверняка на некоторое время отодвинет на задний план даже тему ирано-израильской войны. Накануне Владимир Путин фактически сам с себя же сорвал «маску миролюбия», раскрыв истинные геополитические намерения Кремля. И речь идет не только об Украине, против которой 24 февраля 2022 года Россия развязала войну. Судя по заявлению Путина, Москва не намерена ограничиваться лишь украинскими землями: у нее далеко идущие планы в отношении и других стран.

«Я уже говорил, что русские и украинцы — один народ. В этом смысле вся Украина наша. Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то — наше», — сказал он.

На столь вызывающее откровение Путина ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назвавший слова российского президента «циничными». В своем посте в соцсети X Сибига написал, что «в то время как США и остальной мир призывают к прекращению огня, президент России «обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства большего числа украинцев».

«Из всех безумных заявлений Путина особенно выделяется одно — о том, куда ступает нога русского солдата. На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, он приносит с собой только смерть, разрушение и разруху. Путина не волнуют российские солдаты и их ноги, оторванные украинскими беспилотниками. Он — массовый убийца собственного народа», — заявил глава МИД Украины.

Пожалуй, слова российского лидера являются яркой иллюстрацией внешней политики Кремля, который без зазрения совести манипулирует международным правом для оправдания своих амбиций.

Глава Кремля часто любит апеллировать к международному праву, оправдывая агрессию в отношении Украины «денацификацией», «демилитаризацией», «защитой русскоязычного населения» и так далее. Однако вчера окончательно стало ясно, что Москве наплевать на международное право, и она пользуется правом силы в реалиях нового миропорядка. В контексте заявления Путина важно отметить, что два раунда переговоров между российской и украинской делегациями о мирном соглашении изначально были частью политической игры Кремля. Многим было ясно, что Москва, выдвинув неприемлемые условия Киеву, фактически отказывается от мира. И если тогда находились ярые русофилы, которые отвергали очевидные факты, то после слов российского президента о «русском солдате» все сомнения должны отпасть.

Кроме того, опять же становится очевидным, что все разговоры о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского являются не более чем предлогом для продолжения войны.

Мало того, Кремль пытался и пытается представить ситуацию так, как будто Украина якобы сама является виновницей обострения отношений. В действительности же эти разговоры были лишь частью манипуляций, направленных на создание ложного впечатления о правомерности действий России на международной арене.

Важно отметить еще один аспект. Путин решил играть в открытую и не скрывать своих намерений. Он дал понять, что Россия не намерена останавливаться на достигнутом. И если раньше такие версии звучали на уровне осторожных предположений, то сегодня, к сожалению, оправдываются самые худшие опасения. Взгляд главы Кремля на мир основан на убеждении, что Россия должна вернуть свою империю в той или иной форме. Стремление к восстановлению СССР или, по крайней мере, влияния на соседние страны — это одна из главных целей современной российской политики. И если мировое сообщество не примет решительных мер для сдерживания агрессии, то бывшие республики СССР, а, возможно, и страны Европы столкнутся с угрозой реальной российской экспансии.

Самое примечательное то, что своим заявлением Путин нанес удар не только по международному праву, но и по тщеславию и самомнению президента США Дональда Трампа. Все мы помним, как нынешний глава Белого дома во время своей предвыборной кампании самодовольно заявлял, что в течение суток остановит войну между Россией и Украиной. Этого не случилось, и как выясняется, и не могло случиться. Что бы там Трамп не думал о себе, у Путина были совсем другие планы, которые никак не пересекались с «миролюбивыми» намерениями американского президента.

Американский президент долгое время воспринимал Путина как «хорошего парня» и «милого джентльмена». Эти иллюзии в отношении Кремля привели к тому, что США поначалу не принимали серьезных мер для сдерживания агрессии России, что, в свою очередь, только способствовало дальнейшему разжиганию конфликта. Трамп, а также его сторонники, пытались выстроить конструктивные отношения с Россией, игнорируя факты ее агрессивной политики. Это было большой ошибкой, которая в итоге обострила ситуацию в Европе и вокруг Украины. Потакание Кремлю со стороны Трампа и лидеров только усилило амбиции России и дало понять Путину, что можно продолжать свою экспансию без серьезных последствий.

В этой связи возникает весьма любопытный вопрос: как на сей раз поступит Дональд Трамп? Будет продолжать видеть в Путине «милого джентльмена» или найдет в себе смелость взглянуть правде в глаза? Ведь до сих пор Трамп исполнял некую роль «адвоката» Путина, закрывая глаза на всего действия. Но сегодня российский лидер, сделав недвусмысленное заявление, фактически дал Трампу карт-бланш. Воспользуется ли им американский президент? На этот вопрос ответить трудно…