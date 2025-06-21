По данным израильского телеканала Kan 11, Москва направила Вашингтону сигнал с призывом воздержаться от удара по Ирану. Источники, знакомые с контактами между сторонами, уточнили: это не угроза, а попытка отговорить президента Дональда Трампа от принятия решения о начале военной операции.

По информации, Трамп может в итоге отказаться от участия в боевых действиях и сделать ставку на дипломатию. При этом в израильских оборонных кругах признают, что двухнедельный срок, озвученный Трампом, остаётся под вопросом.

Источник также отметил, что, несмотря на значительные военные достижения Израиля, политического завершения операции пока не видно. Без участия США военная кампания может затянуться на недели, тогда как при поддержке Вашингтона её цели можно было бы достичь быстрее.