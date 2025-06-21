Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается призывать Израиль прекратить удары по Ирану.

«Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает», — заявил лидер государства.

Он также отказался обсуждать возможное применение сухопутных войск США в Иране, назвав это крайним вариантом.

«Я не буду говорить о сухопутных войсках», — заявил он, отвечая на вопрос о том, можно ли победить в Иране без наземных войск. «Это последнее, что нужно сделать», — добавил Трамп.