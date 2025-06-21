Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана. Об этом заявил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир. Информацию приводит The Financial Times.

Замир категорически добавил: впереди долгая и сложная операция против Ирана, несмотря на успешные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию военного руководства.

«Кампания ещё не окончена, нас ждут тяжёлые дни», – отметил он.

По его словам, Иран окружил Израиль «кольцом огня» через сеть прокси-групп и ракет, а также продолжает ядерную программу.

«Мы должны действовать на упреждение, чтобы устранить экзистенциальную угрозу», – отметил он.