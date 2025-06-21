Президент США Дональд Трамп считает, что заслужил «четыре или пять» Нобелевских премий мира, но их ему не дают, поскольку «премию присуждают только либералам».

Он прокомментировал идею бывшего конгрессмена Мэтта Гетца о том, что мог бы получить Нобелевскую премию мира, если бы стал посредником в ирано-израильском конфликте.

«Они должны были дать мне Нобелевскую премию за Руанду, а вы смотрели на Конго? Можно назвать Сербию и Косово. Можно назвать много таких случаев.

Самый крупный из них — Индия и Пакистан. Я должен был получить ее четыре или пять раз», — отметил он.

