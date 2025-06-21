Президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia заявил, что Украина должна преследовать собственные национальные интересы, а не интересы «марионеточных режимов», действующих против России.

Он также подчеркнул необходимость устранения «нацистских элементов в украинском руководстве» и напомнил, что при урегулировании конфликта должны быть гарантированы права русскоязычного населения и пророссийски настроенных граждан.

Кроме того, Путин отметил, что Украине следует признать итоги референдумов в Донбассе и «Новороссии».

Он также считает, что большая часть украинцев все еще заинтересована в дружественных отношениях с Россией.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — сказал президент России в интервью Sky News Arabia.

По его мнению, Украина «заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России».