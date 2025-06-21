Бывший президент США Билл Клинтон выступил с резкой критикой израильского руководства и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в использовании угрозы войны с Ираном как инструмента удержания власти, сообщает Minval.

По словам Клинтона, Нетаньяху давно стремится к войне, чтобы «оставаться у власти вечно».

Он также отметил, что Израиль под руководством Нетаньяху не заинтересован в создании палестинского государства, а сами палестинцы сейчас слишком разобщены и подавлены, чтобы бороться за него.

При этом Клинтон поддержал идею нераспространения ядерного оружия, но осудил гибель мирных жителей в результате военных операций США и Израиля, подчеркнув, что «эти люди просто хотят жить».