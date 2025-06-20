Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Иран и Израиль периодически совершают обмен ударами. На этом фоне дипломаты предпринимают попытки свернуть военный конфликт в политическое русло.

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Иран ударил по двум стратегическим объектам в Хайфе. В КСИР подтвердили, что атаки пришлись по израильским военным объектам, включая авиабазы «Неватим» и «Хацерим».

19:06 Израильская армия опубликовала кадры удара по военной инфраструктуре на юго-западе Ирана.



18:16 На Тель-Авив опустился густой дым после прилета иранских ракет. Они ударили как минимум по трем районам страны, сообщают местные СМИ. Представитель иранской армии заявил, что цели — военные и промышленные объекты.

По данным израильских медиков, пострадали 17 человек.

18:00 Израиль ударил по иранскому городу Ахваз, где, как сообщается, находится база КСИР.



16:46 Иран нанёс новый ракетный удар по Израилю.

По данным Ynews, Иран запустил по Израилю около 20 ракет. Сообщается об ударах в Гуш-Дане, Негеве и Хайфе.