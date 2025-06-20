Азербайджан и Узбекистан планируют совместное производство продукции и выход на рынки третьих стран, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на III Азербайджано-Узбекистанском межрегиональном форуме в Баку.

По его словам, узбекские компании создадут предприятия в Азербайджане и получат возможность выхода на европейские рынки. Инфраструктура и экономические зоны Узбекистана позволят азербайджанским компаниям освоить рынки Центральной Азии и выйти в Пакистан.

«Афганистан также обладает огромным рынком с большими потребностями. Мы видим большие возможности для углубления сотрудничества и совместного продвижения, а также выхода на рынки третьих стран», — сказал он.

Кудратов отметил, что сегодня Азербайджан и Узбекистан достигли соглашения о развитии сотрудничества в транспортной сфере.

«Мы договорились с нашими азербайджанскими коллегами, что будут созданы дополнительные условия, в том числе будут приняты меры по расширению инфраструктуры через порт Баку, что позволит нам минимизировать риски и увеличить грузоперевозки через транспортную инфраструктуру Азербайджана», — добавил министр.