В США 35-летний житель Флориды Тирон Александр вдохновился сюжетом фильма «Поймай меня, если сможешь» и несколько лет выдавал себя за бортпроводника сразу семи авиакомпаний. Таким образом он совершил более ста бесплатных полётов. Но в отличие от кинокартины с Леонардо Ди Каприо, реальная история злоумышленника заканчивается судебным разбирательством и возможным длительным сроком заключения. Данную информацию приводит CBS News.

Александр использовал спецпрограмму, предназначенную для сотрудников авиакомпаний, чтобы без оплаты садиться на рейсы с 2018 по 2024 год. Он предоставил около 30 поддельных бейджей и ложные даты найма, что позволило ему успешно проходить контроль безопасности в аэропортах. 5 июня 2025 года Тирон Александр был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и незаконном проникновении в безопасную зону аэропорта. Вынесение приговора назначено на 25 августа, он может получить до 30 лет тюрьмы.