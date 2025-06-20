Принято решение о создании торгового представительства Азербайджана в Узбекистане. Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-узбекистанском Межрегиональном Форуме в Баку, сообщает Report.

«Хочу объявить о решении создать Торговое представительство Азербайджана в Узбекистане. Этот шаг станет ключевым инструментом для продвижения нашего экспорта, расширения инвестиционного сотрудничества, установления прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран и реализации совместных региональных проектов», — отметил он.

Министр подчеркнул, что Договор о союзнических отношениях, подписанный президентами Азербайджана и Узбекистана, подписанный в августе прошлого года, стал важным вектором, определяющим долгосрочные двусторонние связи и региональную политику: «2024 год ознаменовался значимыми событиями в развитии азербайджано-узбекского партнерства. В мае в Губе прошёл II Межрегиональный форум, в рамках которого были заключены соглашения о побратимстве между городами Физули и Гулистан, Билясувар и Термез, Мингячевир и Наманган. Особенно хочу подчеркнуть, что большинство совместных проектов реализуется именно в регионах наших стран. Это яркое свидетельство того, что межрегиональное сотрудничество сегодня играет не только вспомогательную роль в поддержке национальных приоритетов, но и выступает самостоятельным механизмом устойчивого и взаимовыгодного развития».