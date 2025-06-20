Россия инвестировала в производство вина «Агдам».

Об этом заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Мы инвестировали в производство вина, причем бренда с такой ценной историей, с которой надо очень осторожно обращаться. Речь, конечно, об «Агдаме». У тех, кто постарше, найдется не одно воспоминание, связанное с этим портвейном. Но тот «Агдам», который есть сегодня – это действительно напиток мирового уровня. Достаточно попробовать, чтобы убедиться», — заявил Титов.

Представитель президента России посоветовал российским компаниям инвестировать в Азербайджан:

«В начале сентября привезем целую группу российских предпринимателей… Но они едут не только ради того, чтобы посмотреть красивейшие места. Будет инвестиционное мероприятие, и мы искренне будем убеждать этих предпринимателей, которые представляют самые разные отрасли, что можно и нужно вкладывать в эту страну свои деньги», — сказал Борис Титов.