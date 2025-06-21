Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко раскритиковал высказывания Владимира Путина, прозвучавшие на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, президент России продолжает говорить о захвате украинских территорий, в то время как США и международное сообщество призывают к прекращению огня.

«Но из всех сегодняшних безумных заявлений Путина особенно выделяется одно — о том, куда ступает нога русского солдата. На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, он приносит с собой только смерть, разрушение и разруху. Путина не волнуют российские солдаты и их ноги, оторванные украинскими беспилотниками. Он — массовый убийца собственного народа», — заявил Сибига.

Ранее, отвечая на вопрос о возможном продвижении российской армии на украинской территории, Путин сказал: «Но, знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило — там, где ступает нога русского солдата, то наше».