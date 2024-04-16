В Саудовской Аравии назвали Иран «спонсором терроризма» и признались в обороне Израиля

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Саудовская Аравия признала, что помогла военной коалиции Израиля, США, Иордании, Великобритании и Франции отразить иранскую атаку на еврейское государство. Об этом говорится в публикации на сайте королевской семьи страны.

Сообщение на сайте семьи Саудов ссылается на статью израильского издания KAN News об участии Саудовской Аравии в военной оборонительной операции, в ходе которой 99 % иранских беспилотников и ракет, как сообщается, были уничтожены в воздухе.

Саудовский представитель также раскритиковал Иран за «инспирированную им войну в Газе», чтобы уничтожить прогресс, достигнутый в нормализации отношений с Израилем, сообщает радиостанция КАН.

«Иранцы спланировали войну в секторе Газа, чтобы разрушить прогресс в нормализации отношений между нами и Израилем. Поведение Ирана безответственно.

Мы все знаем, что Иран — это страна, которая спонсирует терроризм, и ее давно следовало остановить… Любой летающий объект, который входит в воздушное пространство Саудовской Аравии и дальше будет сбиваться», – цитирует КАН саудовского представителя.