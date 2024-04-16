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Нетаньяху: Израиль заставит Иран нервно ждать

Нетаньяху: Израиль заставит Иран нервно ждать

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил министрам на частной встрече, что Израиль ответит на нападение Ирана, но должен сделать это разумно, и не поддаваться эмоциям, сообщает общественная телерадиокомпания КАН.

По его словам, Иран должен нервно ждать, не зная, когда может произойти нападение, так же, как он заставил Израиль делать то же самое.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал КАН, что Израиль ответит Ирану, и вопрос только в том, когда и где.

Израиль также обязался информировать США перед любым ударом, чтобы дать американским войскам в регионе время подготовиться к иранскому возмездию.

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