«Это другое»: Макрон рассказал, почему Израиль может участвовать в Олимпиаде, а Россия – нет

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Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал, что правила участия в играх определяются Олимпийским миром и федерациями, а затем проводится голосование.

«Россия приняла решение начать агрессивную войну, которая продолжается уже более двух лет, поэтому решение было принято, на мой взгляд, соразмерное и справедливое. Мы осуждаем эту страну, но спортсмены не должны иметь к этому никакого отношения. В то же время они не должны делать никаких неуважительных заявлений, они не должны заниматься политикой», – заявил Макрон.

«Израиль пострадал от террористической атаки и реагирует на нее. Да, мирные жители в секторе Газа гибнут из-за бомбардировок, поэтому мы призываем к перемирию и прекращению огня. Но это другая ситуация. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как защищаться, но мы не можем сказать, что Израиль является нападающим», – добавил он.

Исходя из вышесказанного, он считает, что «различие очень четкое», потому «на Играх будет израильский флаг и спортсмены, которые будут проводниками мира».