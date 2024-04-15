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В Париже заговорили о необходимости ядерного удара по Ирану

В Париже заговорили о необходимости ядерного удара по Ирану

Бывший премьер Франции Мануэль Вальс заявил о необходимости ядерного удара по Ирану перед тем, как у Тегерана появится своя атомная бомба.

«Если дипломатический канал больше не работает, мы должны интегрировать идею о том, что мы можем нанести удар. Сейчас мы больше, чем когда-либо, должны думать о стратегических интересах и опасениях», — сказал Вальс в эфире LCI. По его мнению, Париж должен быть готов к тому, что его втянут в войну.

Франция находится на третьем месте по количеству ядерного оружия в мире, это единственная страна в ЕС, у которой оно есть.

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