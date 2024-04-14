Президент Израиля оценил иранский удар как объявление войны

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Президент Израиля Ицхак Герцог назвал действия Ирана, нанесшего удары по территории Израиля в ночь на воскресенье, объявлением войны. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Ночью нас атаковала с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана, нас обстреливали ракетами, баллистическими ракетами, применяли БПЛА и крылатые ракеты. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», – сказал Герцог. При этом глава государства ушел от ответа на вопрос о том, каким может быть ответ Израиля на ночной обстрел его территории.

«Мы всегда слушаем своих союзников и партнеров, уважаем их точку зрения. Мы рассматриваем все имеющиеся у нас возможности и, как я уже говорил, сделаем все необходимое, чтобы защитить наших граждан. Я, само собой, не будут вдаваться в оперативные детали того, что сейчас предпринимается», – сказал он. «Мы не стремимся к войне. Думаю, что ограничусь этими словами», – добавил Герцог.

Он также призвал международное сообщество сплотиться в противостоянии Ирану и «дестабилизирующей политике», которую Тегеран, по словам Герцога, проводит в регионе и мире. «Пришла пора, чтобы мир взглянул в лицо империи зла в Тегеране и ясно заявил иранскому режиму, что подобное недопустимо», – отметил президент.