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Британия перебросила истребители для перехвата иранских беспилотников

Британия перебросила истребители для перехвата иранских беспилотников

Великобритания перебросила дополнительное число истребителей королевских ВВС на Ближний Восток в связи с атакой Ирана против Израиля, готова перехватывать запускаемые ракеты и беспилотники. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

«Мы перебросили в регион еще несколько самолетов королевских ВВС и самолетов-дозаправщиков в рамках операции Shader, которую проводит Великобритания для борьбы с группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Кроме того, при необходимости эти британские самолеты будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших миссий», – сказано в заявлении.​​​​​​

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