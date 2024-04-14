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Иран наносит удары по Израилю. Хроника

Иран наносит удары по Израилю. Хроника

Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, пишет Al Jazeera.

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13 апреля, 23: 55 Американские СМИ сообщают о 70 БПЛА-камикадзе линейки Shahed с территории Ирана в направлении Израиля.

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23:45 Иран нанёс удар беспилотником по Израилю, передаёт радио KAN.

Незадолго до этого системы обороны и нападения ВВС Израиля привели в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов. Операция идет в координации с США.

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23:44 Иран начинает атаку Израиля с помощью десятков беспилотников-камикадзе, утверждает корреспондент Axios Барак Равид.

Он ссылается на американских и израильских чиновников.

Военные Израиля ожидают, что ракеты будут запущены, когда дроны войдут в воздушное пространство Израиля.

Накануне министр обороны Йоав Галлант сообщил, что США и другие союзники предоставили Израилю «новые возможности» для защиты от потенциального удара Ирана. Он добавил, что израильские гражданские лица должны «следовать инструкциям ЦАХАЛа и действовать в соответствии с директивами командования тыла».

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23:04 США считают вероятным, что Иран атакует Израиль рано утром завтра, в воскресенье.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Между тем, спецслужбы Израиля с высокой долей вероятности ожидают удар со стороны Ирана уже сегодня вечером.

Sky News отмечает, что все израильские силы приведены в полную боевую готовность на фоне иранской угрозы.

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