Иран наносит удары по Израилю. Хроника

Официальные лица Израиля подтверждают начало иранской атаки, пишет Al Jazeera.
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13 апреля, 23: 55 Американские СМИ сообщают о 70 БПЛА-камикадзе линейки Shahed с территории Ирана в направлении Израиля.
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23:45 Иран нанёс удар беспилотником по Израилю, передаёт радио KAN.
Незадолго до этого системы обороны и нападения ВВС Израиля привели в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов. Операция идет в координации с США.
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23:44 Иран начинает атаку Израиля с помощью десятков беспилотников-камикадзе, утверждает корреспондент Axios Барак Равид.
Он ссылается на американских и израильских чиновников.
Военные Израиля ожидают, что ракеты будут запущены, когда дроны войдут в воздушное пространство Израиля.
Накануне министр обороны Йоав Галлант сообщил, что США и другие союзники предоставили Израилю «новые возможности» для защиты от потенциального удара Ирана. Он добавил, что израильские гражданские лица должны «следовать инструкциям ЦАХАЛа и действовать в соответствии с директивами командования тыла».
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23:04 США считают вероятным, что Иран атакует Израиль рано утром завтра, в воскресенье.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Между тем, спецслужбы Израиля с высокой долей вероятности ожидают удар со стороны Ирана уже сегодня вечером.
Sky News отмечает, что все израильские силы приведены в полную боевую готовность на фоне иранской угрозы.