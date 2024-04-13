Новое рамочное соглашение между Азербайджаном и ООН

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Азербайджан и ООН определят направления нового рамочного соглашения на 2026-2030 годы, заявил руководитель секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию, начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

«В январе следующего года состоится семинар высокого уровня по определению приоритетов между ООН и правительством Азербайджана, по итогам которого станут известны основные направления сотрудничества. В настоящее время между сторонами действует «Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы». В этом году будет проведена оценка его исполнения», – сказал он.

При этом Программа развития ООН (ПРООН) считает, что в Азербайджане на сегодняшний наиболее актуальными являются инвестиции для сектора переработки отходов и в области управления водными ресурсами.

«Учитывая, что на освобожденных от оккупации территориях планируется большой объем работ в секторах управления отходами и водными ресурсами, то привлечение инвесторов в эти направления предполагается в ближайшие годы», – подчеркнул Г. Гусейнов.

По его словам, «карта инвестора ЦУР» (SDG Investor Map), созданная для финансирования целей ООН в области устойчивого развития, уже разработана.

«Между ПРООН и правительством Азербайджана был реализован годовой проект, в рамках которого были подготовлены два важных документа. Один из них – дорожная карта по финансированию развития, второй – карта инвестора ЦУР. Последняя была подготовлена Минэкономики совместно со Стамбульским региональным центром ПРООН», – отметил Г. Гусейнов.

Представитель министерства отметил, что на следующем этапе совместно Программой Развития ООН планируется провести презентацию этого документа как для внутренних, так и для внешних инвесторов, а также для международных организаций и представителей дипломатического корпуса в Азербайджане.