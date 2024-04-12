Байден: Мы будем и впредь поддерживать Израиль

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Тегеран не добьется успеха, если вознамерится применить военную силу в ответ на недавний удар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии.

С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защищать Израиль. И Иран не добьется успеха», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом американский лидер призвал Тегеран не идти на использование силы в складывающейся ситуации. На вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать Ирану, Байден ответил: «Не делайте этого!»