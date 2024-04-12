По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
ООН осудила атаки Украины по территории России |
ВСУ могут получить секретное оружие из Британии |
Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону |
Politico раскрыла двуличие Макрона |
Главное Мир

За год население Японии сократилось почти на миллион человек

За год население Японии сократилось почти на миллион человек

Население Японии без учета иностранцев за год до октября 2023 года сократилось на рекордные 837 тыс. человек, или на 0,69% в годовом выражении, до 121,193 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД и коммуникаций страны.

С учетом иностранцев население уменьшилось на 595 тысяч человек (0,48%), до 124,352 млн. Показатель снижается 13-й год подряд.

Число жителей страны в возрасте от 75 лет выросло на 713 тысяч, до 20,08 млн, впервые превысив 20 млн. Количество жителей в возрасте от 0 до 14 лет сократилось на 329 тысяч, примерно до 14,17 млн.

Доля пожилых также оказалась рекордной, составив 16,1%, а доля детей до 15 лет достигла 11,4% и обновила исторический минимум.

Из 47 префектур Японии прирост населения показала лишь одна – Токио, где число проживающих увеличивается второй год подряд.

Теги:
Из этой рубрики
Байден: Мы будем и впредь поддерживать Израиль
Мир

Байден: Мы будем и впредь поддерживать Израиль

2024/04/12, 23:27
Папа Римский собрался в долгое путешествие по Азии
Мир

Папа Римский собрался в долгое путешествие по Азии

2024/04/12, 23:12
Шольц назвал условие для переговоров с Путиным
Мир

Шольц назвал условие для переговоров с Путиным

2024/04/12, 23:00
За год население Японии сократилось почти на миллион человек
Мир

За год население Японии сократилось почти на миллион человек

2024/04/12, 22:52
По Израилю выпущены десятки ракет
Мир

По Израилю выпущены десятки ракет

2024/04/12, 22:30
Умер дизайнер Роберто Кавалли
Мир

Умер дизайнер Роберто Кавалли

2024/04/12, 22:20
В Нидерландах протестуют против участия в "Евровидении" из-за Израиля
Мир

В Нидерландах протестуют против участия в «Евровидении» из-за Израиля

2024/04/12, 22:12
В Иране заявили, что атакуют США при вмешательстве в конфликт с Израилем
Мир

В Иране заявили, что атакуют США при вмешательстве в конфликт с Израилем

2024/04/12, 22:00
В Кахраманмараше напали на кофейню Starbucks
Мир

В Кахраманмараше напали на кофейню Starbucks

2024/04/12, 21:47