Иран и Израиль начали переговоры

219 Просмотров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведка («Моссад») согласовали план ответных действий в случае, если Иран нападет на территорию страны. Об этом сообщает Ynetnews.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает войну в секторе Газа, но также готовится к сценариям в других областях.

По данным Ynet, израильские власти готовятся к возможным атакам со стороны Ирана в ближайшие дни. Руководство Израиля настораживает тот факт, что Тегеран отказался от своего первоначального плана ответа на удар по консульству в Дамаске.

Между тем, по данным газеты Asharq al-Awsat, Израиль направил Ирану послание, смысл которого заключается в том, что еврейское государство готово принять на себя ограниченный ответный удар Ирана на фоне эскалации напряженности после обстрела израильскими ВВС консульского отдела иранского посольства в Дамаске.