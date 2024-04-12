Россия атаковала Украину беспилотниками

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили 17 ударных беспилотников типа «Шахед-131/136» с мыса Чауда в аннексированном Крыму и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из оккупированного Донбасса.

Силы украинской ПВО сбили 16 дронов в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей. О последствиях запуска российской ракеты ничего не сообщается.

Командование Сил обороны юга Украины заявило, что целью российских атак вновь стала энергетическая инфраструктура украинских регионов.

В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Криворожье возник пожар на объекте энергетики. Он локализован. О пострадавших данных нет.