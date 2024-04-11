ФСБ России предотвратила два теракта: задержаны 6 граждан государства Центральной Азии

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ФСБ России заявила о предотвращении терактов в московской синагоге и на военном объекте в Донецке, в обоих случаях подозреваемыми названы выходцы из Центральной Азии.

Нападение на синагогу в Москве якобы готовилось «в момент массового скопления граждан», пишет РИА «Новости». Атаку якобы собирался совершить уроженец одной из стран Центральной Азии. Подозреваемый «провел разведку у одной из синагог Москвы, приобрел компоненты для изготовления СВУ», сообщает агентство. Во время задержания мужчина якобы открыл огонь по силовикам и был убит.

Также в ФСБ заявили о задержании шести уроженцев Центральной Азии, подозреваемых в подготовке теракта на военном объекте в Донецке.