Politico раскрыла двуличие Макрона |
Иран неожиданно «дал задний ход» |
Пашинян выразил недовольство Объединенной системой ПВО с Россией |
Турция передала Украине и России свой мирный договор: основные пункты |
Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров |
Число погибших в Газе достигло 33545 человек |
ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением |
Силовики задержали президента ФК «Иреван» |
Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео) |
Главное Мир

ФСБ России предотвратила два теракта: задержаны 6 граждан государства Центральной Азии

ФСБ России предотвратила два теракта: задержаны 6 граждан государства Центральной Азии

ФСБ России заявила о предотвращении терактов в московской синагоге и на военном объекте в Донецке, в обоих случаях подозреваемыми названы выходцы из Центральной Азии.

Нападение на синагогу в Москве якобы готовилось «в момент массового скопления граждан», пишет РИА «Новости». Атаку якобы собирался совершить уроженец одной из стран Центральной Азии. Подозреваемый «провел разведку у одной из синагог Москвы, приобрел компоненты для изготовления СВУ», сообщает агентство. Во время задержания мужчина якобы открыл огонь по силовикам и был убит.

Также в ФСБ заявили о задержании шести уроженцев Центральной Азии, подозреваемых в подготовке теракта на военном объекте в Донецке.

Теги:
Из этой рубрики
Apple начала блокировать Telegram
Мир

Apple начала блокировать Telegram

2024/04/11, 23:56
Вучич о шантаже Макрона
Мир

Вучич о шантаже Макрона

2024/04/11, 23:45
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной
Мир

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной

2024/04/11, 23:23
Путин: При необходимости обращусь к Лукашенко по украинскому урегулированию
Мир

Путин: При необходимости обращусь к Лукашенко по украинскому урегулированию

2024/04/11, 23:00
ФСБ России предотвратила два теракта: задержаны 6 граждан государства Центральной Азии
Мир

ФСБ России предотвратила два теракта: задержаны 6 граждан государства Центральной Азии

2024/04/11, 22:56
Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала войны
Мир

Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала войны

2024/04/11, 22:19
Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз не позже июня
Мир

Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз не позже июня

2024/04/11, 21:26
Офис Зеленского отреагировал на мирный план Турции
Мир

Офис Зеленского отреагировал на мирный план Турции

2024/04/11, 21:01
В России мигрантов могут обязать сдавать биометрию для покупки SIM-карт
Мир

В России мигрантов могут обязать сдавать биометрию для покупки SIM-карт

2024/04/11, 20:50