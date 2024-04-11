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Украина получила от Литвы очередную партию военной помощи

Украина получила от Литвы очередную партию военной помощи

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В четверг, 11 апреля, в Украину поступили беспилотники, генераторы и раскладушки для украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

«Литва поддерживает Украину непрерывно. Мы помогаем Украине всем, чем можем, и ищем способы увеличить нашу помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу», – заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Ведомство отмечает, что в ответ на просьбы Украины Литва уже поставила в этом году 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи патронов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, а также систему дистанционного подрыва RISE-1.

«Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро. Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 миллионов евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить такую динамику поддержки», – говорится в сообщении ведомства.

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