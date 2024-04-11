Силовики задержали президента ФК «Иреван» |
Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео) |
ВСУ будут бить по мостам и аэродромам |
Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном |
Коротченко: Армения должна заплатить Азербайджану за почти 30 лет оккупации |
Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации |
Армения ждет ответа Азербайджана на предложения по мирному договору |
Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира |
Президент Финляндии призвал союзников по НАТО готовиться к войне |
Главное Культура

Обнаружена родственная связь Майкла Дугласа со Скарлетт Йоханссон

Обнаружена родственная связь Майкла Дугласа со Скарлетт Йоханссон

То, что звезды Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханссон являются дальними родственниками, показали результаты генетического исследования, которое специально проводят на шоу «В поисках своих корней».

Как стало известно на шоу, 79-летний Майкл Дуглас и 39-летняя Скарлетт Йоханссон — родственники, актеры «имеют идентичные ветви ДНК на четырех разных хромосомах», что означает, пишет Daily Mail, довольно близкое родство. Вероятнее всего, у них был общий предок по материнской линии из Восточной Европы.

Майкл Дуглас был очень потрясен открытием. «Это что, шутка такая? Это так круто», — сказал он, добавив, что теперь будет с нетерпением ждать новой встречи с «сестрой».

Программа «В поисках корней» исследует генеалогическое древо приглашенного звездного гостя, чтобы найти его корни, о которых он мог даже не подозревать. В конце каждого эпизода эксперт сравнивает ДНК участника с ДНК других знаменитостей, чтобы узнать, нет ли среди селебрити дальних родственных связей.

Между тем, бабушка и дедушка Майкла по отцовской линии были иммигрантами из Чаусов. А прабабушка и прадед Йоханссон по материнской линии были из Несвижа.

Теги:
Из этой рубрики
Обнаружена родственная связь Майкла Дугласа со Скарлетт Йоханссон
Культура

Обнаружена родственная связь Майкла Дугласа со Скарлетт Йоханссон

2024/04/11, 14:37
Селену Гомес назвали пенсионеркой
Культура

Селену Гомес назвали пенсионеркой

2024/04/10, 00:31
Звезда «Сумерек» впервые пошла под венец (фото)
Культура

Звезда «Сумерек» впервые пошла под венец (фото)

2024/04/09, 01:00
В России отменяются концерты группы "Любэ"
Культура

В России отменяются концерты группы «Любэ»

2024/04/09, 00:04
Азербайджанский телеканал ознакомит россиян с нашей культурой и историей
Культура

Азербайджанский телеканал ознакомит россиян с нашей культурой и историей

2024/04/07, 21:45
ДК "Шуша" открыл свои двери в Кайсери (фото)
Культура

ДК «Шуша» открыл свои двери в Кайсери (фото)

2024/04/07, 18:01
анна нетребко и юсиф эйвазов
Культура

Эйвазов и Нетребко выступят в Германии

2024/04/05, 00:33
Алена Делона ограничили в правах
Культура

Алена Делона ограничили в правах

2024/04/05, 00:02
Юсиф Эйвазов на фоне трагедии в «Крокусе» поддержал Эмина Агаларова
Культура

Юсиф Эйвазов на фоне трагедии в «Крокусе» поддержал Эмина Агаларова

2024/04/04, 22:50