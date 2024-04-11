Обнаружена родственная связь Майкла Дугласа со Скарлетт Йоханссон

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То, что звезды Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханссон являются дальними родственниками, показали результаты генетического исследования, которое специально проводят на шоу «В поисках своих корней».

Как стало известно на шоу, 79-летний Майкл Дуглас и 39-летняя Скарлетт Йоханссон — родственники, актеры «имеют идентичные ветви ДНК на четырех разных хромосомах», что означает, пишет Daily Mail, довольно близкое родство. Вероятнее всего, у них был общий предок по материнской линии из Восточной Европы.

Майкл Дуглас был очень потрясен открытием. «Это что, шутка такая? Это так круто», — сказал он, добавив, что теперь будет с нетерпением ждать новой встречи с «сестрой».

Программа «В поисках корней» исследует генеалогическое древо приглашенного звездного гостя, чтобы найти его корни, о которых он мог даже не подозревать. В конце каждого эпизода эксперт сравнивает ДНК участника с ДНК других знаменитостей, чтобы узнать, нет ли среди селебрити дальних родственных связей.

Между тем, бабушка и дедушка Майкла по отцовской линии были иммигрантами из Чаусов. А прабабушка и прадед Йоханссон по материнской линии были из Несвижа.