ЦАХАЛ приступил к операции в центре Газы

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162-я дивизия Армии обороны Израиля начала «высокоточную» операцию против радикалов и их объектов в центральной части сектора Газа, перед вводом войск в центр палестинского анклава истребители нанесли удары по военным целям.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью 162-я дивизия начала высокоточную, основанную на разведданных операцию по уничтожению террористов и террористической инфраструктуры в центре сектора Газа. Перед вводом войск в этот район авиация и истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре над и под землей в центральной части сектора Газа», – говорится в заявлении пресс-службы.