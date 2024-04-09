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Опубликовано видео первого боевого применения «Железного купола» морского базирования

Опубликовано видео первого боевого применения "Железного купола" морского базирования

Ракетный корабль типа «Саар-6» впервые осуществил успешный перехват с помощью системы «Железный купол» морского базирования, называемой также «Морской купол», беспилотного летательного аппарата, который летел с востока и пересек район Эйлатского залива, сообщает портал Mignews.

Силы, находившиеся в этом районе, действовали совместно с группой воздушного контроля и в полной координации и синхронизации с командой «Саар-6» из «Шайетет 3».

В рамках оценки ситуации, сложившейся после начала боевых действий, в районе Красного моря развернуты ракетные корабли, в том числе ракетный корабль модели «Саар 6», который выполняет свои задачи в этом районе.

ВМФ действуют в районе театра военных действий в Красном море и готова противостоять различным региональным угрозам, используя оборонительные и наступательные возможности.

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