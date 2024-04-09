Опубликовано видео первого боевого применения «Железного купола» морского базирования

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Ракетный корабль типа «Саар-6» впервые осуществил успешный перехват с помощью системы «Железный купол» морского базирования, называемой также «Морской купол», беспилотного летательного аппарата, который летел с востока и пересек район Эйлатского залива, сообщает портал Mignews.

במהלך הלילה ספינת טילים מסוג סער 6 ביצעה לראשונה יירוט מוצלח באמצעות מערכת ״כיפה ימית״ של כלי טיס בלתי מאויש, אשר עשה את דרכו מכיוון מזרח וחצה למרחב מפרץ אילת. הכוחות שהיו במרחב פעלו יחד עם יחידת הבקרה האווירית ובתיאום וסנכרון מלא מול הסטי״ל מסוג סער 6 של שייטת 3>> pic.twitter.com/ujOAK9pOaZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2024

Силы, находившиеся в этом районе, действовали совместно с группой воздушного контроля и в полной координации и синхронизации с командой «Саар-6» из «Шайетет 3».

В рамках оценки ситуации, сложившейся после начала боевых действий, в районе Красного моря развернуты ракетные корабли, в том числе ракетный корабль модели «Саар 6», который выполняет свои задачи в этом районе.

ВМФ действуют в районе театра военных действий в Красном море и готова противостоять различным региональным угрозам, используя оборонительные и наступательные возможности.