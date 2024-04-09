Названы лучшие гаранты безопасности Армении

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Бывший советник госдепа США Джеймс Карден заявил, что лучшими гарантами безопасности для Армении станут Россия и Иран. Свое мнение он высказал в статье для The American Conservative.

«Факт, каким бы суровым и неприятным он ни был для вашингтонского истеблишмента, заключается в том, что лучшими гарантами безопасности Армении являются Россия и Иран», – подчеркнул Карден.

По словам эксперта, в политическом истеблишменте США отказываются представлять себе мир, где Москва и Тегеран играют существенные роли в международной политике и экономике. Такая картина мира кардинально расходится с реальностью, пишет экс-советник госдепа США.

До этого Карден заявил, что США ради устойчивого развития Армении необходимо прекратить вмешательство в дела на Южном Кавказе.