В команде Пашиняна территориальную целостность Азербайджана не признают

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В Армении представили официальную версию своей попытки развязать в регионе новую гонку вооружений.

Один из ближайших соратников Никола Пашиняна, председатель комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей фракции Андраник Кочарян заявил: «Мы сейчас сконцентрированы на решении вопросов оборонительного характера, будь они инженерного, противовоздушного характера… Приобретенные или планируемые к приобретению вооружения направлены на нормализацию нарушенного баланса в регионе, потому что его нарушение позволило противнику перейти к боевым действиям, причем один раз в 2016 году и уже широкомасштабно в 2020 году».

Оставим в стороне, что хотя бы для того, чтобы «дотянуть» остатки своей армии до уровня 2020 года, Армении понадобится не один год и не один миллиард долларов, и да, Азербайджан все это время тоже не будет стоять на месте. Не станем акцентировать внимание, за чей счёт Армения собирается «выравнивать баланс». Обратим внимание на другое. О каком «переходе к боевым действиям» толкует господин Кочарян? Если в команде Пашинина об этом забыли, то мы напомним: и в 2016-м году, и в 2020-м году, и в 2023-м году боевые действия шли исключительно на суверенной территории Азербайджана.

И если теперь один из ближайших соратников «шашлычного варчапета» делает такого рода заявления, это означает, что в команде Пашиняна территориальную целостность Азербайджана не признают. Несмотря на все обещания поддержать Алма-Атинскую декларацию 1991 года. И такое двурушничество наблюдается за Пашиняном далеко не в первый раз.

А тогда остается только предупредить: за какого рода игры всегда «прилетает». Азербайджан об этом предупреждал не раз, чётко и на самом высоком уровне. И если кто-то наших предупреждений не услышал или не принял их всерьёз – пусть обижается на себя.

Отдел политики Minval.az