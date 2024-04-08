Германия обманула всех

835 Просмотров

Правительство Германии заявляет, что предоставило Украине военную помощь на 28 млрд евро. Депутат Бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенс направил властям запрос с требованием объяснить эти цифры, пишет Bild.

Выяснилось, что 3,4 млрд евро из этой суммы могут быть возвращены из средств ЕС. Часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдёт другим странам и на перевооружение бундесвера. Парламентарий оценивает эту разницу ещё в 2,6 млрд евро. С учётом этих и других недоимок оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет лишь 21,7 млрд. Это на 23% меньше, чем уверяют власти.

Гэдехенс настаивает, что и эти цифры преувеличены. Сюда входят суммы, обещанные Украине на будущее вплоть до 2028 года.

Неясно, что произойдёт с этими деньгами к тому времени. Депутат считает, что в реальности Киеву пока переданы лишь 10,2 млрд евро от Берлина.

«Канцлер создаёт впечатление, будто Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 млрд евро. На самом деле, мы ещё не выделили даже половину этой суммы, — заявил BILD Гэдехенс. — Канцлер в первую очередь озабочен повышением собственного авторитета. И, к сожалению, слишком мало — Украиной».