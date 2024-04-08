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Главное Мир

Казахстанские банки замедлили обработку переводов из России

Казахстанские банки замедлили обработку переводов из России

Банки Казахстана увеличили сроки проведения платежей из России до двух-трёх недель, сообщают «Известия» со ссылкой на главу «Опоры России» Николая Дунаева.

По его словам, Halyk Bank вовсе отказался принимать платежи из России. Замедление платежей в долларах наблюдалось давно, сложности с транзакциями в национальных валютах возникли с начала февраля 2024 года.

Эксперты говорят, что казахстанские банки стали более пристально проверять платежи из России, опасаясь попасть под вторичные санкции со стороны стран Запада.

Ранее с бизнесменами из России отказались работать часть банков Китая и Турции, банки ОАЭ ужесточили требования по приёму платежей из РФ.

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