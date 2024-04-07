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Российский депутат предложил Макрону лично отправиться воевать в Украину

Российский депутат предложил Макрону лично отправиться воевать в Украину

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить «по-мужски» и лично возглавить на Украине французских военных. Об этом информирует РИА Новости.

«Если ему так не терпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус», — сказал Шеремет.

По его словам, у Макрона есть шанс «недолго побыть в роли Наполеона».

«А наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», — добавил депутат.

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