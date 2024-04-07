Алексей и Юлия Навальные стали лауреатами немецкой премии

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В 2024 году немецкая «Премия за свободу СМИ» (Freiheitspreis der Medien) присуждена Алексею и Юлии Навальным, сообщают Deutsсhe Welle и Focus со ссылкой на учредителя премии, издательскую группу Weimer Media Group.

Награду присудили Навальным за их «храбрую и ненасильственную борьбу против жестокой диктатуры в России», говорится в заявлении издательской группы. «Они — лица лучшей, новой, свободной и демократической России. Это герои сопротивления нашего времени, готовые пожертвовать своей жизнью ради лучшего мира», цитирует Focus заявление Weimer Media Group.

Юлию Навальную в издательской группе назвали «лидером демократического пробуждения в России». Как пишет Deutsche Welle, премия будет вручена Навальной лично 19 апреля в баварском Гмунде-на-Тегернзе. Торжественную речь на церемонии награждения произнесет председатель партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.