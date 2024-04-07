Чернышевский: Для Ирана Армения – вассал, а для Франции и Индии – разменная монета

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube высказал мнение о внешнеполитических метаниях премьер-министра Армении Никола Пашиняна, судорожно пытавшегося найти Армении лучшую долю после разрыва с Россией. Minval приводит мнение эксперта с незначительными сокращениями.

На Южном Кавказе постепенно, после долгих и мутных манёвров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вырисовываются контуры новой стратегии, нового стратегического выбора армянского государства, потерпевшего поражения в войнах с Азербайджаном за Карабах. Армения оказалась перед лицом утраты своих военно-политических позиций и краха прежней стратегии, ориентированной на безоговорочную поддержку России с тем, чтобы Россия помогала Армении удерживать захваченные территории. Россия палец о палец не ударила для того, чтобы помочь армянам.

По этому поводу была очень смешная ситуация, когда в ходе Второй Карабахской войны молодые армяне массами прибежали к нам в мой родной Саратов и заделались там таксистами, громко выступая оттуда с требованиями, чтобы Россия послала свои войска воевать с Азербайджаном.

Естественно, этого никто не сделал, ну и соответственно Пашинян взял курс на выход Армении из ОДКБ, из отношений с Россией с заменой российского вооружённого протектората на другой. Но на какой?

У Армении есть варианты устройство своего будущего после поражения.

Первый вариант – наладить добрососедские отношения со всеми странами, которые её окружают – Грузией, Турцией, Азербайджаном и Ираном. Из всех этих стран у Армении отвратительные отношения с Турцией и Азербайджаном и плохие с Грузией. Более или менее нормальные отношения у нее с Ираном, но у Ирана свои интересы и светское армянское постсоветское государство с державой яатолл как-то не очень хорошо состыкуется в культурном, цивилизационном и экономическом плане. Поэтому реально у Армении с Ираном не слишком получается.

И вот, казалось бы, если у тебя не хватает сил (а у Армении сил не хватает – это страна с очень слабой экономикой, очень плохо развивавшаяся за последние 30 лет, страна, из которой молодёжь уезжает. Да и не только молодёжь, бизнес и инженерные кадры тоже уходят оттуда), используй своё уникальное географическое положение.

Армения – ключевая страна на Кавказе, расположенная на перекрёстке торговых, караванных и логистических маршрутов. Она находится на самом узловом пункте Великой тюркской дороги Великого тюркского проекта из Анкары до Алматы и Астаны, который создаётся уже сейчас. Так используйте это и создайте зону совместного процветания бизнеса, поднимите экономику. Сделайте жизнь своего народа гораздо лучше, перестаньте грызться с соседями, в конце концов худой мир лучше доброй ссоры.

Франция с Германией тысячу лет воевали из-за Эльзаса и Лотарингии. В итоге, сегодня французы и немцы – союзники и в ЕС, и в НАТО, и у них нет серьёзных противоречий. Нет такого, чтобы две страны были обречены на вечную вражду. Азербайджан и Армения когда-то были дружественными соседями и ничто не указывает на то, что война между ними неизбежна, что Армения будет всегда воевать с Азербайджаном или с Турцией. Помиритесь с соседями, и ваша жизнь станет лучше.

Ибо ни Турция, ни Азербайджан не имеют территориальных претензий к Армении. Вот сейчас армяне возвращают последние азербайджанские сёла, которые они оккупировали с девяносто первого года, и всё. Территориальный вопрос снят, на территорию Армении Азербайджан или Турция никогда не посягали. Наоборот, они говорят: давайте построим дорогу через Зангезурский коридор, выгодную и вам, и нам, чтобы наши товары, наши люди, наши машины ездили по этой дороге, а вы будете получать выгоду от этого.

Но Армения этого не хочет. Армения лелеет свою обиду, свой реваншистский комплекс, она мечтает о том, чтобы вернуться в Карабах. И несбывшееся величие толкнуло Армению на поиск других вариантов. Другие варианты – это два новых военно-политических блока, которые Армения может попытаться реализовать, отказавшись от союза с Россией, от союза со страной, которая создала современную Армению.

Но Армения теперь от России отказывается и ищет других союзников. Франция, Иран а также Индия. Вот три страны, которые заинтересованы по разным причинам, чтобы влезть когтистой лапой в Армению и сжать тонкий Зангезурский перешеек, сжать нервное сплетение, артерию тюркского единства, самое уязвимое место Великого туранского проекта, который в последнее время набирает все большую силу и становится реальностью. И это вызывает опасения и у Ирана, и у других участников геополитической борьбы в Евразии.

Что здесь надо Индии? Индия хочет убрать, ослабить потенциально главного конкурента своей экономической идеи Индийского пути в Европу через Персидский залив, Саудовской Аравию и Израиль. А зачем ей тюркская дорога, которая идёт тоже на восток через Азербайджан и Среднюю Азию? Это ей совершенно ни к чему.

Во-вторых, Индия считает, что вмешавшись в кавказские дела, она сумеет получить преимущество в отношениях с Россией, с Соединёнными Штатами, с Западом, который будет заинтересован в том, чтобы Индия обеспечивала защиту западных интересов в Индийском океане, в бассейне Индийского океана.

У Индии есть свои резоны, не очень, конечно же, они фундаментально мощные, но они, тем не менее, присутствуют. Индия заинтересована в Армении, поэтому Индия поставляет Армении оружие, и вообще, в Индии тоже читали Бжезинского и знают, что бассейн Каспийского моря – это нервное сплетение глобальных интересов двадцать первого века, и стремятся застолбить здесь свое присутствие, чтобы с Индией считались.

Франция тоже нуждается в том, чтобы застолбить своё присутствие в бассейне Каспийского моря или рядом с ним. Они тоже читали Бжезинского и понимают, что присутствие Франции здесь – воспрепятствование турецкому Пантуранскому проекту – позволит угасающей Французской Республике сохранить статус великой державы.

Поэтому французы вмешиваются в кавказские дела, причём делают это грубо и жёстко, не так, как англичане, которые тоже имеют традиционные пристальные интересы на Южном Кавказе, но они делают ставку на Грузию, на постепенное вовлечение Грузии в Евросоюз, чтобы не поссориться с Турцией, потому что Британия поддерживает Пантуранский проект, а Франции Пантуранский проект, в принципе, не нужен. Она просто хочет свою выгоду здесь получить, для неё Армения – разменная монета для торга с Турцией по разным другим вопросам.

И вот две эти страны – Франция и Индия – представляются для Армении интересными для того, чтобы под их военным зонтиком восстановить свою армию и вновь противостоять Азербайджану. И конечно же, Иран. Иран – это традиционный исторический покровитель Армении в противостоянии с Турцией. С турками вообще у Ирана так было всегда, потому что Иран был геополитическим противником Османской империи, даром что в Иране правили тюркские, то есть азербайджанские, иногда туркменские династии, и это традиционная геополитическая линия, которая родилась ещё до того, как тюрки вообще появились на Кавказе, ещё во времена Восточной Римской империи, когда и Иран был другим. Ещё с тех глубоких древних времён идёт эта линия на иранское влияние на Южном Кавказе, опорой которого является Армения. Иран всегда стремился поставить Армению в зависимость от себя и сейчас делает то же самое.

Но при этом у Армении в поиске нового союзника, нового протектора, защитника есть серьёзная ловушка. Дело в том, что она пытается завязать союзные отношения со странами, которые не могут быть вместе в одном союзе. У Франции и Ирана есть очень жёсткие непримиримые противоречия. В конце концов Франция – часть Западного мира, часть Европы, а Иран – тоталитарная диктатура аятолл, все более превращающийся в мафиозное государство.

Франция – основная база иранской оппозиции за рубежом, и французы с Ираном в плохих отношениях были и будут всегда. С шиитским Ираном аятолл они не будут в одном союзе. Равным образом союз между Индией и Ираном конечно же возможен, но непосредственно никакой причины, острой необходимости для такого союза у Индии нет. Они конечно же хотели бы использовать Иран против Пакистана, но на этом, собственно говоря, и всё. Больше интересов у них не существует.

Союз Армении с Индией, США и Францией мог бы стать вектором прозападной политики Еревана, который позволил бы ему, опираясь на армянское лобби во Франции и США, получить западную поддержку, взять курс на вхождение в ЕС вслед за Грузией а то и в НАТО. НАТО могло бы угнездиться здесь, на Южном Кавказе.

Но у США глобальный взгляд на мир. США – не противник Пантуранского проекта, как и Великобритания. Великобритания была первой страной, которая этот проект поддержала ещё во времена Крымской войны. Другое дело, что Америка хотела бы этот проект контролировать. Для этого, возможно, Армения представляет для Америки определённый интерес как страна, посредством которой можно заставить тюрок считаться с американцами в значительно большей степени, чем сейчас.

А Великобритания просто считает, что Пантуранский проект должен быть осуществлён для сокрушения России, для переформатирования Северной Евразии и создания совершенно нового миропорядка, где Великобритания сможет восстановить отчасти свою роль под свой гигантский интеллектуальный финансовый центр в Лондоне, подверстав еще и, что называется, «экономическое тело» в виде Индии, Скандинавии, Украины, Польши. В общем, такого пояса, который позволит контролировать ситуацию в Евразии и во всём мире. Британцы умеют в такие «длинные» игры играть, они в них хорошо играют. Американцы учатся этому именно у британцев.

Кроме того, Америка намного сильнее, поэтому участие США в армянском союзе против Азербайджана с Индией и Францией – такая себе идея. Зачем это надо Америке?

Что касается Франции, то её возможности реально защитить Армению крайне незначительны. Что она может сделать? Она в Западной Африке не может удержать свои позиции, какая тут Армения? Поэтому, несмотря на то, что прозападный союз с Индией США и Францией безусловно имеет гораздо большую поддержку в армянском обществе и был бы выгоден Армении, объективно он маловероятен. А военно-политический союз с Ираном и Индией возможен, учитывая, что Индия в последние десятилетия идёт очень жёстко вправо. Нарендра Моди всё более жёсткую власть выстраивает в Индии. Она больше уже не может считаться самой большой демократией в мире, учитывая абсолютно тоталитарные гонения на мусульман, которые там происходят. Агрессивность Индии растёт.

Да, здесь можно построить союз, но этот союз будет союзом неравноправных, потому что для Ирана Армения – просто вассал, сателлит, а для Индии – разменная монета, как и для Франции. Поэтому оба этих варианта антиазербайджанских антитурецких союзов Армении выглядят авантюристичными, необоснованными и, самое главное, не дающими Армении даже той степени защиты, которую ей предоставляла Российская империя, Советская держава и Российская Федерация. Потому что у России был прямой интерес иметь свою этническую базу на Южном Кавказе, народ, который будет целиком за Россию, если Россия будет его защищать. И только отказ Российской Федерации от защиты Армении привёл к тому, что Армения от неё отшатнулась.

А зачем Франции или Индии это? Ну, пешка для торга, которой можно пожертвовать. Но в этом случае возможно никакой Армении не останется. Надо это Пашиняну и Армении?

Я не знаю. Но пока из-за того, что воспитан народ армянский таким образом, что он ничего не видит за пределами вот этой вот бредовой идеи Великой Армении от моря до моря, Тигран Великий и прочая всякая чепуха, которая была 2000 лет назад и никому уже не нужна 100 лет. За это жизни будут в жертву приноситься?

Что называется вольному воля. Пока еще есть возможность взять курс на мирное нейтральное существование, собственно тюркам ничего другого и не надо. Нейтральная независимая, неприсоединившаяся, открытая, взаимодействующая на основе взаимной выгоды с тюркскими странами Армения была бы прекрасным вариантом. Никто бы ее не трогал. Никому она не нужна. Жили бы спокойно, получали бы прибыль от своего географического расположения, своего умения вести дела, своего таланта. Но тяжело, конечно же, пойти на примирение с тысячелетним врагом. Но Франция с Германией показали, что это возможно и получили от этого огромную выгоду. А для Армении дело не только в выгоде, а в самом существовании государства. Тут надо бы хорошенько подумать, прежде чем кидаться в новый авантюрный союз. Так что, еще какое-то время у Пашиняна есть. Посмотрим, сумеет ли он подняться над интересами кланов, над ложными стремлениями своего народа, над своей тягой к власти, в конце концов, сумеет ли он стать человеком, который спасёт Армению и спасёт армянский народ, или будет ещё одна война.