Шахиноглу: Напряжение между Ираном и Израилем уменьшило интерес к брюссельской встрече

175 Просмотров

Не успела завершиться встреча в Брюсселе в формате ЕС-Армения-США и ее участники может даже еще не раскрыли в СМИ всех деталей тех переговоров, как Армения стала подтягивать войска к границе с Азербайджаном. В связи с этим в международном информационном поле появились даже сообщения некоторых экспертов о том, что в ближайшие дни может случиться новая небольшая война между Азербайджаном и Арменией, и, мол, причина этого в том, что после брюссельской встречи было объявлено о массированной военной помощи Армении со стороны США и ЕС.

Мнением о том, действительно ли Запад подталкивает Армению к эскалации напряжения на Южном Кавказе, Minval.az попросил поделиться политолога Эльхана Шахиноглу.

По мнению эксперта, в ходе закрытой встречи в Брюсселе представители Европы разъяснили Пашиняну насколько важно подписание мирного договора с Азербайджаном. Плюс наверняка стороны ознакомились с позицией Пашиняна относительно оккупированных азербайджанских сел на территории Армении, которая до этого уже два раза публично заявляла, что эти деревни принадлежат Азербайджану и, если их не вернуть, то может начаться война.

«Думаю, это прекрасно понимают как в ЕС, так и в США. Поэтому считаю, что они, скорее всего, объяснили Пашиняну необходимость скорейшего решения вопроса с этими селами с тем, чтобы могло состояться подписание мирного или любого другого договора с Азербайджаном», – сказал он.

При этом политолог отметил, что не считает, что на встрече не звучали призывы, направленные против нашей страны, такие как, например, «не смей возвращать азербайджанские села» или «следует продолжить сопротивление против Азербайджана», поскольку в этом случае начнется новая война. А учитывая сегодняшние геополитические обстоятельства в мире, то есть войну между Россией и Украиной, то ЕС и США совершенно не заинтересованы в новом напряжении ситуации на Южном Кавказе.

«Что касается подтягивания армянских войск к границе, то, конечно же, мы можем расценивать это как провокацию, но, возможно, Пашинян просто боится того, что Азербайджан начнет войну и потому концентрирует свои и армейские формирования, – пояснил Э.Шахиноглу действия армянской стороны. – К тому же это может быть и провокацией в самой армии. Пашинян признавал существование пятой колонны в армянской армии, и под этим, наверное, следует понимать некоторых офицеров, связанных с российской разведкой. Эти офицеры вместе с представителями пятой колонны среди населения и сепаратистами, служащими бывшему руководству Армении, конечно же, могут совершить провокационные действия на границе».

При этом было отмечено, что это будет и провокацией против самого Пашиняна, потому как в ответ на эти действия азербайджанская армия вернет захваченные некогда армянами наши населенные пункты, и может продвинуться вглубь территории Армении. Естественно, такой сценарий не устраивает ЕС и США, и потому считаю, что они советовали Пашиняну вернуть азербайджанские деревни и подписать договор.

Отвечая на вопрос об антиазербайджанской позиции ЕС и США, Э.Шахиноглу сказал, что напряжение, которое возникло в мире в связи с атакой Израиля на сирийское консульство Ирана, уменьшило в информационном поле интерес к брюссельской встрече в формате ЕС-Армения-США. Стало известно, что Иран собирается ответить, а Израиль этот удар не оставит без ответа. А значит, США вынуждены будут поддержать Израиль. И естественно, угроза, прозвучавшая со стороны Ирана относительно посольства Израиля в Азербайджане, не могла остаться без внимания ЕС и США. Если за сотрудничество с Израилем против Азербайджана будут применены провокационные действия, то США и ЕС вынуждены будут нарастить поддержку нашей стране.

Резюмируя мысль, политолог сообщил, что на фоне происходящего в регионе ЕС и США, пригласившие на встречу в Брюссель премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не станут предпринимать ничего такого, что не понравилось бы Азербайджану.

«Официальный представитель США Энтони Блинкен имел телефонную беседу с президентом Ильхамом Алиевым за два дня до брюссельской встречи, – напомнил он. – И чтобы уменьшить недовольство официального Баку этой встречей, представители Запада активизировали действия в дипломатическом ключе. Понятно, что они должны были дать Армении гарантии безопасности, а обещанных 250 млн евро и 65 млн долларов, конечно же, не хватит на решение экономических проблем этой страны и уменьшение ее зависимости от России. Сегодня вопрос защиты Россией Армении – уже не ключевой и после событий между Израилем и Ираном перестал быть актуальным».

Рауф Насиров