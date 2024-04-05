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США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики

США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики

США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере гражданской атомной энергетики.

Об этом на пресс-конференции заявил ассистент секретаря Бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Джеймс О’Брайен, коснувшись диверсификации экономики Армении, сообщают армянские СМИ.

“Европейский союз уже начал тесное сотрудничество в направлении повышения безопасности и эффективности существующих источников ядерной энергии в Армении. И это сотрудничество расширяется. Армения также является важной страной для проектов сотрудничества США в области гражданской ядерной энергетики. США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере гражданской атомной энергетики.

Это сотрудничество основано на Соглашении о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики 2022 года и определит некоторые конкретные проекты, над продвижением которых мы будем работать. Поэтому вначале, пока Армения взвешивает варианты замены, мы будем финансировать технико-экономический сектор, проводить научные обмены для выявления новых возможностей и начнем изучать варианты финансирования для диверсификации экономики Армении”, – сказал О’Брайен.

По его словам, усилия США направлены на диверсификацию экономики Армении, политические реформы и комплексный пакет обеспечения стабильности и мира в регионе.

“Таким образом, все это должно быть объединено и должно привести к результату, который станет светлым будущим для народа Армении, а не быть связанным только с тем или иным проектом”, – заключил О’Брайен.

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