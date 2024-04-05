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Кулеба: Германия немедленно будет искать Patriot для Украины

Кулеба: Германия немедленно будет искать Patriot для Украины

Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их в Украину.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Суспільне».

По его словам, он провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Они обсудили противовоздушную оборону Украины.

«Я извинился за то, что испортил праздничное настроение – день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова», – сказал Он.

По словам министра, Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующая в рамках «Рамштайна», «немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО».

«И что можно сделать, какие комбинации построить для того чтобы эти батареи были доставлены в Украину», – добавил министр.

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