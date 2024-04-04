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Байден поддержал Израиль в его противостоянии с Ираном, но с Газой не все однозначно

Байден поддержал Израиль в его противостоянии с Ираном, но с Газой не все однозначно

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили открытые угрозы Ирана Израилю и израильскому народу.

«Президент Байден дал понять, что США решительно поддерживают Израиль перед лицом очевидных угроз Ирана», – отметил Белый дом.

Два лидера также обсудили ситуацию в Газе. Президент Байден подчеркнул, что нападения на работников гуманитарных организаций в частности и гуманитарную ситуацию в Газе в целом недопустимы.

Президент США разъяснил необходимость того, чтобы Израиль реализовал «ряд конкретных и измеримых мер по предотвращению вреда гражданскому населению, гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций».

Президент США пояснил, что политика Вашингтона в отношении Газе будет определяться в соответствии с деятельностью Израиля в гуманитарной сфере.

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