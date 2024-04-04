Юсиф Эйвазов на фоне трагедии в «Крокусе» поддержал Эмина Агаларова

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Оперный певец Юсиф Эйвазов заявил, что семья Агаларовых вложила много сил и финансов в развитие развлекательной сферы. Артист захотел их поддержать после трагедии в «Крокусе».

«Излишне говорить о том сколько эти люди вложили сил и финансов в развитие развлекательной сферы. И самое главное, я давно знаю Эмина. Невероятно отзывчивый, порядочный и очень внимательный человек.

Скольким людям он протянул руку помощи за все эти годы что я его знаю, никогда не делая из этого себе рекламу… сколько души и сил он вложил в «Крокус Сити Холл». Я хочу высказать полную поддержу моему родному человеку, дорогому другу в такой непростой момент. Мы все с тобой», – написал в соцсети Юсиф Эйвазов.