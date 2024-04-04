«Обратный отсчет». Кого атакует Иран?

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Ближний Восток – в состоянии «обратного отсчета». Накануне вечером в информационном пространстве разлетелась по-настоящему пугающая новость: ЦРУ сообщило властям Израиля, что Иран атакуют их страну в течение 48 часов. И основание для таких пугающих прогнозов действительно есть. Израиль нанёс ракетный удар по зданию вблизи консульства Ирана в Дамаске, где, по всей видимости, располагалась «выездная штаб-квартира» КСИР.

С угрозами в адрес Израиля в Иране выступают регулярно. «Красные флаги мести», угрожающие заявления, обещания «стереть сионистский режим с карты мира», демонстративное сжигание флагов — всё это тоже прокручивалась не раз. Более того, мировое экспертное сообщество успело даже отпустить пару шпилек, что в Тегеране выступают с громовыми заявлениями, озвучивают угрозы, но дальше угроз на словах дело не идёт.

Но уже после этих язвительных шпилек появилось предупреждение ЦРУ. Да, это как бы не официальная новость, но и назвать её «досужими вымыслами» тоже не получается. В том числе и потому, что как раз накануне в Тегеран доставили тела офицеров КСИР, и логично предположить, что мстить Иран начнет после их похорон.

Понятно и другое. Израиль неоднократно наносил удары по иранским объектам в Сирии, но дипмиссия ИРИ ранее под ударом не оказывалась. Плюс ко всему Тегеран, по мнению многих, исчерпал «лимит паузы». Если теперь Иран не ответит на атаку, тегеранская верхушка безнадёжно «потеряет лицо». Это в политике всегда плохо, на Ближнем Востоке – в особенности.

Другой вопрос, где, точнее, по кому именно Иран нанесёт свой ответный удар. Вероятнее всего, «отвечать» ИРИ будет руками своих «прокси», и опять-таки вероятнее всего, по целям, находящимся за пределами территории Израиля.

Как уже рассказывал Minval, в иранском Меджлисе уже призывали нанести удар по дипломатическому представительству Израиля в Баку, и излишне напоминать, что это удар не только по Израилю, но и по Азербайджану, который «муллократия» пытается наказать за «непослушание». Другой вопрос, что Тегерану не стоило бы считать Азербайджан «мягкой мишенью» — наша страна располагает и надёжной системой ПВО, и противоракетной обороной, и спецслужбами, умеющими противостоять террористам.

Впрочем, справедливости ради, удар по дипмиссии Израиля в Баку – не единственный возможный вариант. В информационное пространство уже просачивались сведения, что под ударом могут оказаться израильские представительства в Эрбиле, на севере Ирака. Но не исключено, что на сей раз Иран попытается атаковать территорию самого Израиля, причём от собственного имени.

Наконец, атака ХАМАС на Израиль 7 октября могла не на шутку воодушевить Иран. Да, этой группировке не удалось удержать под контролем захваченные города на севере Израиля. Более того, сегодня, на фоне израильской операции в секторе Газа, мировое политическое и информационное пространство переполнено заявлениями с осуждением Израиля, поддержкой палестинцев и сентенциями о недопустимости «коллективной ответственности».

Но ХАМАС удалось добиться главного: процесс нормализации отношений Израиля с мусульманскими странами практически «заморожен». Как надолго и как глубоко – тема отдельного разговора, но и того, что произошло, вполне может оказаться достаточным, чтобы в Тегеране, опять-таки простите за цинизм, решили ударить по территории Израиля, чтобы Израиль в ответ бил уже не по иранским «прокси», а по самому Ирану, что, по расчётам «муллократии», уже заставит другие мусульманские государства, в том числе страны Залива, забыть о прежних распрях и встать рядом с Тегераном.

Но, как показывает практика, политическое прогнозирование никогда не было сильной стороной Тегерана.

Нурани, обозреватель