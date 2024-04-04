Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные военные учения

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Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в городе Актау (Казахстан) проведено совещание по планированию оперативно-тактической командно-штабной подготовки «Бірлік-2024».

Информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

На конференции, на которой присутствовала азербайджанская делегация, был обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и задачами, которые предстоит выполнить.

В июле текущего года пройдут крупномасштабные учения на территориях полигона «Оймаша» Республики Казахстан, а также на мысе Токмак в Каспийском море. В рамках учений военнослужащие отработают задачи по «выполнению учебных и боевых задач в направлении определения места вооруженных конфликтов».