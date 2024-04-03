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Украина могла ударить по заводу в Татарстане легким самолетом

Украина могла ударить по заводу в Татарстане легким самолетом

Украина, вероятно, использовала для удара по российскому заводу в Елабуге (Татарстан), который производит «шахеды», легкий самолет типа Cessna. Его могли оснастить пультами дистанционного управления и взрывчаткой, пишет Forbes в среду, 3 апреля.

Отмечается, что самолеты Cessna 172 могут лететь на расстояние около 1000 км и нести груз весом 500 кг. Разрушения, которые распространились на промешенный комплекс и соседнее общежитие для работников, говорят о больших размерах взрывной нагрузки летательного аппарата, указывает издание.

«Помимо дешевизны, простоты и надежности, беспилотник на базе легкого самолета также обладает преимуществом незаметности. Но не за счет высокотехнологичных форм и покрытий, а за счет безобидности», — пишет журнал.

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