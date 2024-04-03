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Зеленский: «Полмиллиона нам не нужно»

Зеленский: "Полмиллиона нам не нужно"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планируется ли в стране мобилизация полмиллиона человек.

Об этом он сказал во время совместного с президентом Финляндии Александром Стуббом заявления для СМИ сегодня в Киеве, передает «Униан».

В частности, отвечая на вопрос, сколько в этом году человек планируют мобилизовать после аудита главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, Зеленский сказал: «Полмиллиона нам не нужно. Я благодарен главкому за аудит. Важно, что он нашел силы и внутри ВСУ. А соответствующее количество, которое не было на фронте, они на фронте будут».

Что касается того, сколько человек будет мобилизовано, Зеленский заявил, что «пока не готов это сказать». В то же время глава украинского государства подчеркнул, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных.

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