Иранский «удар возмездия». Под прицелом Азербайджан?

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На Ближнем Востоке — новый взлёт напряженности. Накануне Израиль нанёс воздушный удар по зданию, расположенному рядом с консульством Ирана в Дамаске. Дипломаты, как признают в Тегеране, не пострадали. Но зато большие потери понесла верхушка Корпуса стражей исламской революции.

По последним данным из арабских источников, погибло 11 человек. В их числе 7 офицеров КСИР, трое граждан Сирии и 1 гражданин Ливана. Уже признано, что среди погибших числится иранский бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, командующий силами спецподразделения КСИР Sepah-e-Qods в Сирии и Ливане. Это подразделение, которым руководил не безызвестный генерал Касем Сулеймани, несёт ответственность за множество «акций», а проще говоря, террористических актов за пределами иранской территории.

Вместе с Захеди в результате израильского авиаудара погибли Хаджи Рахими, заместитель генерала Захеди, и начальник штаба КСИР в Сирии и Ливане бригадный генерал Хусейн Амируллах. Причём гибель своих офицеров «стражи революции» уже подтвердили официально.

Конечно, дипломатические представительства обладают статусом неприкосновенности. Наносить по ним ракетные удары – нарушение Венской конвенции. Но если среди погибших оказываются не дипломаты, а офицеры КСИР, да ещё именно того спецподразделения, которое во многих странах признано террористической организацией — такую информацию тоже сложно проигнорировать. Не говоря о том, что сам Иран неприкосновенность дипломатических представительств соблюдает не очень. История очень длинная – от захвата заложников в посольстве США в 1979-м году до нападения на посольство Азербайджана в Тегеране немногим более года назад. Да и целую серию терактов против израильских и американских посольств в «третьих странах» тоже не следует сбрасывать со счетов.

Однако сегодня большинство экспертов задаются другим вопросом: что дальше? Иран на самом высоком уровне пообещал Израилю и США «удар возмездия». Но где именно и по каким целям он будет нанесён? Депутат иранского парламента Джалал Рашиди Кучи уже призвал атаковать посольство Израиля в Баку в качестве ответа за удар по консульству в Дамаске: «Предлагаю открыто и напрямую атаковать один из дипломатических центров сионистов в одной из стран региона, предпочтительно в Азербайджане».

Да, как бы это ещё не официальный приказ. И в парламенте «сказануть» могут многие и многое. Но Иран – не та страна, где в стенах Меджлиса может быть слишком уж большая свобода слова. Не говоря о том, что правоохранительные органы Азербайджана неоднократно раскрывали террористические заговоры с участием иранских спецслужб, где предполагалось нанесение ударов по «израильским» целям. Так что по меньшей мере не стоит исключать, что свой «удар возмездия» Иран попытается нанести именно в Азербайджане, где израильская дипмиссия — вероятная цель.

Теоретически здесь должны следовать версии и предположения, как именно этот «ответный удар» может выглядеть, будет ли это теракт или ракетная атака. Излишне напоминать: Азербайджан – одна из немногих стран региона, которая располагает надёжной системой ПВО и даже противоракетной обороны. «Защита неба» сдала свой труднейший экзамен во время 44-дневной войны.

Съемки перехвата и уничтожение армянских ракет попадали даже в СМИ. Тем более не стоит недооценивать профессионализма азербайджанских спецслужб. Свой наивысший рейтинг эффективности национальной стратегии по борьбе с террором наша страна получила не зря.

Но если вслед за опасным бредом иранского депутата последуют конкретные шаги иранских силовых структур – здесь уже Тегерану следует помнить о «красных линиях» Азербайджана. В Баку выступали и выступают за выстраивание добрососедских отношений со всеми сопредельными государствами. Наша страна никогда не соглашалась играть роль «плацдарма» одних против других и не позволяла использовать свою территорию для игры против ближайших соседей, в том числе и Ирана. Да, у Азербайджана дипломатические связи и многосторонние сотрудничество с Израилем, но против Ирана оно не направлено.

Но добрососедство – это всегда улица с двусторонним движением. Оно может быть только взаимным. И если азербайджанское миролюбие в Тегеране воспринимают как страх, если пытаются превратить нашу страну во «вторую Сирию» или «второй Ливан», если пытаются вести свою войну на азербайджанской территории и мыслят категориями «да как в Баку посмели установить дипломатические отношения с Израилем, зная, что Иран против» — тогда уже и со стороны Азербайджана последуют ответные ходы. И для Тегерана они могут оказаться весьма и весьма болезненными.

Так что спецпосланнику США по Ирану Абраму Пейли было что обсудить в Баку.

Нурани